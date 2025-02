El conjunto de Cutral Co cayó derrotado en San Patricio del Chañar frente al local por 2 a 1. Un partido de ida y vuelta que terminó siendo para San Patricio sobre el final.

El inicio del partido tuvo como protagonista al local, teniendo varias llegadas al arco defendido por Rodolfo Romero, arquero de Alianza. A los 37 minutos del primer tiempo un centro desde la derecha dejó un rebote bollando en el área chica de Alianza y Bernardo Deliso la empujaba a la red para el 1 a 0.

En el segundo tiempo Alianza salió con una actitud distinta a la del primer tiempo y se hizo dueño de la pelota teniendo varias ocasiones para marcar. A los 11 minutos de segundo tiempo, ambos equipos se quedaron con 10 jugadores por la expulsión por doble amarilla de Brayan Herrera por parte del local y de Ignacio Cechich.

A los 26 minutos de la segunda parte, Alianza conseguía empatar el encuentro luego de un centro desde la derecha de Joaquín Rikemberg que lograba desviar Braian Gonzalez para el 1 a 1. Alianza tuvo más chances para ponerse por delante en el marcador pero no las pudo aprovechar.

En la última jugada del partido, San Patricio movió la pelota de derecha a izquierda dejando a un jugador mano a mano frente a Romero que le cometió penal y luego Ybarra Leonel lo cambio por el 2 a 1 final.

El cuerpo arbitral no tuvo una buena tarde, hubo varias jugadas en donde las decisiones no fueron correctas, una de ella un penal no cobrado a San Patricio en el final del primer tiempo y luego una expulsión también para el conjunto local.

Por parte de Alianza, elevarán un reclamo por la mala inclusión de un jugador por parte de San Patricio, Yapura Leonel había sido expulsado frente a Deportivo Rincón y le habían dado 4 fechas de suspensión donde solo cumplio una sola. Además hubo irregularidades en la lista de buena fe del conjunto local.