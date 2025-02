El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, acompañó a los primeros adultos mayores que disfrutan de la 17° edición del programa “Los Abuelos en Las Grutas”, una iniciativa que ya se convirtió en una política pública clave para la ciudad.

“Muy contento porque una vez más compartimos con ellos esta temporada. Es una política pública que ha trascendido, que no mira fechas electorales ni nada por el estilo, sino que se enfoca en la contención de la tercera edad, no solo en lo recreativo, sino también en lo cultural y en la infraestructura. El año pasado inauguramos un barrio para la tercera edad en Cutral Co, lo que refuerza nuestro compromiso con ellos”, expresó Rioseco.

Además, confirmó que los operarios del Taller Esperanza también podrán disfrutar de unos días en Las Grutas. “Ellos trabajan todo el año y se merecen estas vacaciones. Es parte de la contención y socialización que promovemos en nuestra ciudad, combinando formación en oficios, actividades culturales y recreativas”, agregó.

Con esta iniciativa, Cutral Co reafirma su compromiso con la inclusión y el bienestar de sus adultos mayores y personas con discapacidad.