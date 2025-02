Un vecino de Cutral Co denunció una serie de irregularidades en la atención del hospital de complejidad VI de Cutral Co y Plaza Huincul, donde su madre permanece internada desde el 26 de diciembre. Entre los principales reclamos, señaló demoras en la gestión de insumos médicos, negligencia en los trámites administrativos y fallas en las condiciones de higiene y alimentación.

Ariel Calfueque, hijo de la paciente afectada, relató a la radio LU5 que, debido a los retrasos en la solicitud de prótesis, su madre aún no pudo ser intervenida quirúrgicamente. La mujer sufrió una fractura de cadera y hombro, pero según explicó Calfueque, los informes médicos enviados a PAMI presentaban inconsistencias que obstaculizaron la aprobación de los insumos necesarios.

“Desde el primer día me dijeron que trabajaban con PAMI y que se harían todos los trámites, pero cargaron mal la solicitud de prótesis. Cuando fui a PAMI, me dijeron que los informes no coincidían con lo solicitado”, explicó. Además, señaló que el hospital nunca le informó que no se había generado el código interno necesario para la trazabilidad del pedido.

A esta situación se suma la preocupación por el estado de salud de la paciente, quien perdió peso y depende de suplementos dietarios. Según relató su hijo, la familia evaluó trasladarla a otros centros médicos como la clínica Pasteur o el hospital Heller de Neuquén, pero la falta de cupo en esas instituciones impidió concretar el traslado.

Fallas en la higiene y la alimentación

El reclamo de Calfueque se agravó el domingo pasado, cuando encontró una uña y una esquirla de vidrio en la comida servida a su madre en el hospital. “Fue la gota que rebalsó el vaso. Me comuniqué para que revisaran el procedimiento, pero hasta ahora no obtuve ninguna respuesta”, manifestó.

Ante la falta de explicaciones por parte de las autoridades del hospital, la familia evalúa presentar una denuncia formal, quienes también solicitó que se evalúe la gestión del director del hospital, el kinesiólogo Gastón Zúñiga. Hasta el momento, el hospital no emitió un comunicado oficial sobre los hechos denunciados.