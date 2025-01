“¡¡Se jubila una leyenda!!”

“Has dejado una huella indeleble en la formación de estudiantes y en el desarrollo de programas de música excepcionales. Un agradecimiento enorme por tu dedicación, tu compromiso inquebrantable y tu capacidad de inspirar a jóvenes músicos”.

“Durante tu carrera, has sido una líder ejemplar, infundiendo en los estudiantes la pasión por la música y el amor por el arte. No hay palabras suficientes para expresar gratitud por todo lo que has hecho. Has enseñado no solo sobre la música, sino también sobre la importancia de la disciplina, la honestidad, la dedicación y la perseverancia”.

“Te deseamos una jubilación hermosa y tranquila, donde puedas disfrutar de su familia, amigos y de la música que tanto amas. Gracias por ser una parte integral de nuestras vidas y por inspirarnos a todos los que hemos tenido el privilegio de estar a tu lado.”

“Con mucho amor y respeto”.

Tu familia que te ama.