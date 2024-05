En un nuevo caso de estafa que afecta a la comarca petrolera, una mujer de 78 años se presentó en la sucursal de Tarjeta Naranja en Cutral Co el pasado viernes 17 de mayo para denunciar consumos fraudulentos en su cuenta.

Según el parte policial emitido este lunes por el comisario mayor Marcos Mazzone, la víctima había acudido a la sucursal el 15 de mayo para realizar el pago de sus servicios habituales, como gas y cable. Al revisar el resumen de su cuenta, se encontró con un total de 400 mil pesos en consumos que no reconocía.

La mujer afirmó que no había prestado su tarjeta a nadie, no tiene extensiones de la misma y no había recibido llamadas sospechosas que pudieran haber comprometido la seguridad de su cuenta. Tras descubrir los movimientos fraudulentos, hizo la denuncia correspondiente de inmediato.

Este incidente se suma a una serie de estafas que ocurrieron en la región. Se aconseja no compartir información personal ni financiera por teléfono o internet, a menos que se trate de fuentes confiables y verificadas.