La situación que mantiene el sector de agentes municipales que están en el corralón municipal no se destrabó por el momento. Si bien hubo un diálogo con el intendente Claudio Larraza, por el momento no hay solución. Se garantizan los servicios mínimos.

Esta mañana, en el inicio de la asamblea hubo quema de cubiertas en el portón de acceso aunque con el correr del tiempo lo apagaron.

A media mañana, se supo que habrá una mesa de trabajo para analizar uno a uno los puntos que este grupo plantea a la nueva administración municipal.

Desde el Ejecutivo se dispuso la conformación de una delegación para tratar y avanzar con el temario aunque, los agentes resisten a dialogar con esos representantes por lo que evalúa desde la comuna ya la intervención del área legal.

En cuanto a los servicios, se informó que están garantizadas las guardias mínimas de los servicios esenciales. No así el resto de las tareas que dependen de estas áreas.