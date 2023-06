El próximo jueves 08 habrá jornada de registro único de bicicletas en la sede vecinal del barrio Central de 8 de la mañana a 13 horas. Desde la dirección de Juventud se informó que podrán asistir los vecinos que no pudieron hacer su registro en Cutral Co, por no poseer el domicilio en esa localidad.

El registro se creó por la ola de robos de bicicletas, y este trámite permite pertenecer a una base de datos digital de la provincia, a través de la app Neuquén Te Cuida. El objetivo del registro es desalentar la venta de bicicletas robadas y facilitar la restitución del rodado recuperadas por la Policía. El registro opera como una base de datos de rodados, que genera una serie de identificación única y diferente para cada bicicleta.

Además, habrá personal policial para explicar el uso de la aplicación en caso de robo del rodado y cargar su respectiva denuncia.