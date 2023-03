Después del mediodía, se levantó la proteta que interrumpía la circulación en la avenida San Martín.

Un grupo de personas realizó un reclamo frente al municipio de Plaza Huincul, sobre la avenida San Martín. Como están en una de las manos, la Policía desvía el tránsito a la altura de la rotonda y a la altura de la escuela primaria N° 22.

La protesta la lleva adelante un grupo de personas que figuran como monotributistas en la comuna, sin embargo, piden que se los convoque para ejecutar obras en diferentes lugares del municipio, tal como se conoció.

Víctor, uno de los manifestantes explicó que “estamos protestando por obras (porque son monotributistas) por suba y por buenos aumentos en servicio. Como no nos está alcanzando el servicio necesitamos obras y no hemos tenido acceso a obras”.

En este sentido, aclaró que “hace tiempo tuve obras y me dejaron afuera, se me dificultó mucho salir adelante porque se me fue todo a pique. Ahora lo que estoy reclamando es que haya suba de servicios o que nos den obras, porque se les da a gente que no es de Plaza Huincul”.

Finalmente dijo que esperarán hasta el mediodía para levantar la protesta.