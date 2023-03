La reparación en la fisura que se registró en el ducto que proviene del lago Los Barreales continúa y estará lista este jueves, por lo que el viernes al mediodía podría normalizarse la provisión del servicio desde este sistema.

Así lo confirmó el gerente de operaciones de Servicios del Interior del EPAS, Juan Vasallo en una entrevista de esta mañana con FM Fuego.

El directivo indicó que la rajadura en el caño fue provocada por la “fatiga del material” y que es algo que puede pasar en los materiales. Vasallo mencionó que los trabajos de reparación terminarán hoy por lo que “para mañana al mediodía podría estar normalizado el servicio”.

El miércoles los municipios de Cutral Co y de Plaza Huincul brindaron una conferencia de prensa en la que pidieron a la sociedad “tener conciencia en el uso del agua”.

El Secretario de Ambiente, Javier Méndez, explicó “estamos trabajando con el EPAS para que ellos puedan reparar el caño que se rompió en el Acueducto Los Barreales. Asi mismo en la reparación de la bomba del Acueducto Buena Esperanza”

Y agregó “ya estuvimos colaborando con la profundización del lecho del río para que pudieran tener mayor captación”.

También Cutral Co anunció que priorizará el envío de agua a las zonas altas mientras que la zona baja tendría servicio recién hoy jueves. “La gente de la dirección de agua de Cutral Co está las 24 horas moviendo válvulas para que llegue a cada uno de los hogares. Seguimos en el Barrio Progreso, Brentana Sur, Pueblo Nuevo. Estamos tratando de bombear todo lo que podemos. No nos dan los tiempos de llenado de la red, eso quiero que quede claro. Nosotros no culpamos al EPAS, ellos hacen su mantenimiento y nosotros como Municipio intentamos que salga rápido. El problema está más arriba: en la inversión que tienen que hacer en cada uno de los Acueductos”, culminó.