La facultad Regional del Neuquén de la UTN dejó inaugurada hoy dos nuevas aulas en el edificio central y otras remodelaciones que incluyen los laboratorios para Química y para Electrónica.

El rector de la UTN, Rubén Soro participó de la ceremonia junto a funcionarias y representantes de Nación, más las autoridades locales. El decano Pablo Liscovsky, agradeció la presencia de todas las autoridades incluida la coordinadora general de Construcciones de la UTN, Patricia Broto y la Lucía Nieves del Ministerio de Obras Públicas de Nación.

“Esta obra se inició refaccionando 1000 metros cuadrados existentes y se han sumado 2000 metros cuadrados en total. Consiste en espacios áulicos, tiene pared divisoria, y también la misión que se pueda utilizar como salón de usos múltiples”, señaló el decano Liscovsky.

Uno de los objetivos es que pueda contener a los primeros años de las carreras de Ingeniería. Las dos aulas están en la planta superior. En cuanto a los laboratorios de las plantas altas refaccionados están destinados al área de Electrónica y uno de ellos tiene la particularidad que, además, de los estudiantes de grado, lo podrán utilizar los del Colegio Tecnológico con las prácticas de Física y de Electrónica.

El laboratorio de la planta baja destinado a Química será apropiado para un laboratorio de cracking térmico. “Esta facultad viene desarrollando un trabajo con Gabriela Shell, estudiantes y docentes para la transformación de plásticos en combustibles”, refirió el decano.

“Los laboratorios tienen destino y nos permitirá fortalecer las actividades científicas y tecnológicas. Se incluyó el patio interno o seco, se reacondicionó y hubo otras remodelaciones como el techo de la cantina, que también era de chapa y se hizo de loza. En definitiva, vamos a presenciar una obra de 1200 metros cuadrados”, describió.

La directora de Construcciones de la UTN, mencionó el “orgullo de ver como avanzas las obras y principalmente como se terminan. Llevan mucho tiempo y el trabajo que tuvo la universidad en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas para llevarla adelante. Todos creemos que el país crece a partir de la educación y esto de poder incorporar más aulas para que haya más alumnos es el camino que tenemos que seguir”.

En tanto, el rector, Broto resaltó que con estas aulas se ve materializada “una gestión y un esfuerzo, hace muchos años estuve por acá y me sorprendí el crecimiento en metros cuadrados de infraestructura y mucho tiene que ver el accionar como decano y todo el equipo que acompaña”.

Destacó la importancia de aprovechar “las políticas públicas que se generan y que no todo es mandar el presupuesto para poder pagar los sueldos de docentes, no docentes y gastos de funcionamiento, sino tener en cuanta que hay proyectos presentados y no solamente en infraestructura, sino para educación. Además ,se colabora con equipamiento científico, tecnológico para los investigadores, con becas, es una sumatoria muy grande de políticas públicas del estado nacional.