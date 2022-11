Después de la desaparición de un perro -adulto de aproximadamente 16 años- en el barrio Altos del Sur, una vecina realizó la denuncia en la fiscalía y se puso en marcha las actuaciones que están contempladas en la ley de maltrato animal. En la provincia existe una aplicación AMVOZ para denunciar actos crueles o de maltrato.

Luciana, la denunciante explicó que el día lunes 15 de noviembre Poli fue acusado por un vecino de haber matado a su gato. “De ahí en adelante, se sucedió una historia horrorosa. Poli fue subido por el hombre a su camioneta atado con una soga con rumbo desconocido. Ni bien muchos vecinos se enterraron intentaron rescatarlo. Pero la camioneta ya se había

ido”, según relata vecina.

En el escrito dado a conocer, se indica que existen cámaras domiciliarias en el lugar que registraron la situación. El vecino fue preguntado sobre el destino del perro, sin embargo no hubo precisiones o certezas. “En algún momento manifestó que lo llevó al basurero de la ciudad y abandonó allí. Ya pasadas muchas horas y ante la búsqueda de la gente en el lugar, Poli no aparece en la zona mencionada”, se describe. Ahora, está en duda si efectivamente el animal fue trasladado al basurero.

Finalmente, las personas que se conmovieron y solidarizaron con esta situación, indican que este tipo de hechos “merecen las

sanciones correspondientes. De la sociedad y la justicia. La sociedad que no puede callar y hacer de cuenta que nada ha pasado. La justicia con lo que le corresponde: ejercer justicia”.

Polivivía en la calle Cecilia Grierson, y en su condiciòn de callejero era alimentado por familias del lugar y proteccionistas. Se recordó que este sector por ser uno de los más nuevos y alejados de la zona céntrica, suele ser uno de los espacios elegidos por las personas desaprensivas para abandonar a mascotas, ya sea perros como gatos.