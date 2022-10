Las renovadas oficinas comerciales de Copelco situadas en Juan Manuel de Rosas, en el barrio 25 de Mayo de Plaza Huincul ya están habilitadas.

El presidente de Copelco, Máximo Cisneros encabezó el acto que se desarrolló este lunes y señaló que el edificio necesitaba una renovación. “Nos encontrábamos luego de la pandemia con la necesidad de ver cómo podíamos hacer de este lugar, uno un poco más adaptado a las condiciones que exigía el momento y la situación”, destacó.

La construcción demandó aproximadamente un año para dejar el edificio prácticamente a nuevo. Esta obra se suma a la que hace unos años atrás se hizo con las salas velatorias.

“Gracias a mucha gente que hizo posible esto que estamos viviendo el día de hoy. Agradezco a las autoridades, que siempre hemos tenido el apoyo institucional tanto de Plaza Huincul como de Cutral Co, y por eso tenía especial interés que nos acompañaran en esta oportunidad también”, acotó.

Más adelante, Cisneros indicó que “estamos honrando la calidad de vida de los asociados de la cooperativa, que van a tener la oportunidad de disfrutar este edificio remodelado prácticamente a nuevo, y aunque las comparaciones son odiosas, mientras otras empresas de servicios públicos cierran sus puertas de atención al público, Copelco no solamente no cierra, sino que las amplía, las agranda y las pone a disposición no sólo para los empleados, sino también para las asociados y los vecinos de muchos barrios que van a poder realizar sus trámites administrativos aquí, en estas oficinas en esta ciudad”.

Luego recalcó la importancia de los asociados. “Lo importante hoy no es el edificio en sí. Hoy lo importante son ustedes, las personas que hoy nos acompañan, autoridades municipales, intendentes, concejales, autoridades de Copelco, empleados a los cuales les agradecemos mucho el acompañamiento porque ellos son parte importante de la construcción de esto que estamos reinaugurando hoy, y por supuesto los vecinos”.

Agregó que para Copelco, poder trabajar en conjunto con ambos municipios es muy valorable y agradeció sinceramente, porque sin el apoyo de los municipios no se podrían brindar servicios como los que se realizan.

Copelco “hoy es un ejemplo en la calidad de los servicios que da, esto lo digo sin vanidad, pero tampoco con falsas humildades”.

“Hoy tenemos la cultura el arte y la música dentro de la cooperativa, desde la Orquesta Infanto Juvenil, hasta el coro Amulen a los cuales agradezco su presencia, los veteranos de guerra de Malvinas, la agrupación gaucha Nuestra Señora de los Lagos, la asociación civil Alborada que necesita mucho de nosotros y es parte importante de nuestras comunidad, es importante que tengan el apoyo y el compromiso de todos los vecinos de Cutral Co y plaza Huincul, es importante saber que hay gente que lucha por el bienestar de sus familiares y una mejor calidad de vida de sus seres queridos”, subrayó.

Finalmente, se hizo el tradicional corte de cintas para la reinauguración formal de este espacio con la presencia de los intendentes Gustavo Suárez, de Plaza Huincul; José Rioseco, de Cutral Co; la presidenta del Deliberante, Marga Yunes; y el parlamentario del Mercosur, Ramón Rioseco.

¿En qué consiste la obra?

La obra consistió en la remodelación y ampliación de las Oficinas de Comercial Plaza Huincul. Se sumaron 60 metros cuadrados a los 115 ya existentes, y quedó un espacio con un total de 175m2.

Esta ampliación de superficie permitió el mejoramiento de los ambientes, generando dos puestos de trabajo para la atención de asociados y un mayor espacio para la espera en el sector de cajas.

Los materiales utilizados fueron de construcción tradicional, las divisiones interiores se confeccionaron con construcción en seco y el hall de acceso exterior y el cajón envolvente que compone la fachada se trabajó con material en seco.

De la estructura original se mantuvo el 80% de mamposterías y estructuras existentes, se realizó el recambio de chapas por las del tipo trapezoidales negras, manteniendo la estructura de madera existente.

En líneas generales se cambiaron contrapisos, se modificaron mamposterías internas, las instalaciones de agua, gas, electricidad y sanitarias son nuevas. Se remodeló la cocina en su totalidad, con colocación de mobiliario nuevo como así también los sanitarios.

También se colocaron nuevo mobiliario de cajas y de atención al asociado.

Las aberturas sobre fachada son de chapa con vidrio DVH laminado y las aberturas de cocina e internas son de aluminio modelo A30 New y Modena.

En esta obra, tanto la iluminación interna como externa es de tipo Led. En el exterior se realizó un sistema de iluminación con tiras Led RGB.

La calefacción es tradicional, con artefactos a gas combinada con equipos Split frio/calor, los cuales se utilizarán para la refrigeración de los ambientes.

Reseña Histórica

En la década del 80, en el edificio en comodato sobre la avenida San Martín, se prestaba atención al asociado, funcionaban cajas de recaudación y se disponía de cabinas telefónicas.

A principios de la década del 90 se traslada la operatoria a un local alquilado sobre avenida San Martín al 600, prestando los mismos servicios antes mencionados.

En el año 1994, Copelco adquiere la propiedad actual, para concretar la instalación de la central telefónica de Plaza Huincul y la construcción de oficinas.

A fines del año 1996 (noviembre-diciembre), Copelco inaugura las obras de su edificio propio y las oficinas comerciales de Plaza Huincul.