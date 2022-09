El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, Marcelo Rucci, visitó el yacimiento Al Norte de la Dorsal donde reunió en asamblea a cientos de trabajadores de Cutral Co y Plaza Huincul.

La reunión tenía como objetivo “dar el parte” de lo que había realizado su gestión en los últimos meses. Dijo que está en gestiones con las cámaras empresariales para obtener mayores reivindicaciones para los trabajadores y trabajadoras petroleras.

También recordó que nació en Cutral Co y dijo “siento orgullo de ser de acá”. Recordó a Rubén “Bambi” Flores que se llevó una ovación de la asamblea y a las 89 víctimas del COVID 19 que trabajaban en el petróleo. “Sostuvimos al país, seguimos trabajando para darle energía, le pusimos el pecho a la enfermedad y perdimos esas vidas, que no se crean las empresas que no valen nada”, dijo Rucci.

No mencionó la pueblada y a Ramón Rioseco pero hubo una crítica sutil. “Soy nacido acá, es esta tierra, estor hoy orgulloso de haber salido de acá y me acuerdo un montón de situaciones que le tocó vivir a Cutral Co y Plaza Huincul que fueron utilizadas por algunos vivos en la política para estar ahora sentado en un escritorio. no está bien porque con la dignidad de la gente no se juega”, dijo.

Reivindicó la gestión de Guillermo Pereyra y consideró que si no se hacía el sacrificio en pandemia “hoy serían menos de la mitad en esta asamblea” pero aseguró que muchos y muchas quedaron fuera, sin trabajo, y que hay que luchar para que vuelvan a la industria.