Dos de los tres acusados por el homicidio de la joven Daira Danila Acuña hablaron hoy ante el tribunal colegiado al término de los alegatos. Lo hicieron William Posso y Jairo Muñoz mientras que prefirió no hacerlo Ángel Muñoz.

Hoy terminaron los alegatos de todas las partes y en el último tramo cuando el juez Tommasi -junto a Raúl Aufranc y Diego Chavarría Ruiz- preguntó si alguno quería hacer uso de la palabra dos de ellos respondieron que si.

En principio lo hizo Jairo, quien primero relató a la hora que ocurrió el hecho “entre las 12:30 y la 1 (de la madrugada) estaba con mi familia en el C5 donde está las casas, frente al C10 . Escucho el tiroteo y subo al C10 a ver qué hacía mi hermano y con quién estaba. Subí y había pasado todo. A la única persona que vi, lo vi a él y a mi hermano y a Videla. Subí con la tumbera, pero en ningún momento estuvo William Posso, en el barrio ni en la terraza” aclaró.

Luego lo hizo el propio William, quien dijo: “en el momento que sucedió todo yo no me encontraba en el barrio. Lamento lo que pasó porque la conocía (a Daira) es la madre de mi sobrino, pero quiero dejar en claro que yo no estuve. Estuve con mis tíos así como dijeron ellos. No pisé las 450 en el momento del hecho siempre me mantuve con mi tía en su casa llegó y me quedé con ella. Toda la noche en su casa, en su departamento. Lo quería dejar en claro eso. Lo lamento por su familia y no tengo nada más para decir”.

El único que no habló fue Ángel, el otro acusado, pero está en su derecho de hacerlo.

En la extensa jornada de hoy la fiscalía solicitó que el tribunal colegiado los tres acusados Ángel y Jairo Muñoz y William Posso sean declarados responsables del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y en calidad de autores por la balacera que empezó el 7 de octubre y terminó en los primeros minutos del 8.

La fiscal Czajka dijo que “sostenemos la calificación inicial que sean declarados responsables de homicidio agravado en concurso real con abuso de armas en calidad de autores”. En su extenso alegato indicó que “pusieron en peligro concreto la vida de todos los vecinos demostrando una total apatía por la vida humana. El hecho que uno de ellos hubiese provocado el disparo no puede eximirlo de pena a los restantes.

Por su parte, desde el Ministerio Público de la Defensa, Diego Simonelli y Vannesa Macedo Font pidieron la absolución de Jairo y fundamentaron la petición porque “ningún perito ni testigo puede precisar que Jairo Muñoz estaba en el lugar, ni disparó ni tampoco que portara un arma de fuego de puño, ni en la balacera ni el momento del disparo mortal”.

Melina Pozzer defensora particular de William también pidió la absolución de su defendido.

La jornada comenzó con testimonios de familiares, entre ellos la abuela del niño que también resultó herido esa noche trágica. Luego, empezaron los alegatos que demandaron alrededor de cinco horas. El viernes, el tribunal dará a conocer el veredicto.