El cirujano cutralquense que estos días se vio envuelto en el caso de una estafa millonaria contra comercios mediante el uso de tarjetas de crédito, dijo públicamente no conocer “a ninguno de los participantes” de la banda que se investiga, y que el dinero de los bolsos que tenía al momento de ser allanada su casa es “de una operación inmobiliaria” que realizó. Reconoció haber comprado artículos de manera irregular y calificó esa acción como “un error”.

El médico conocido ampliamente en la región por los tratamientos estéticos que realiza, pero también porque estuvo ligado en más de una oportunidad a escándalos que terminaron en la Justicia, fue entrevistado en la mañana del miércoles por Nicolás Orellano, en FM Fuego.

Daniel Fuente Serrano, además de decir que no conoce a las otras personas que están siendo investigadas por estafa, indicó que “en todo caso el error que cometí es es el error que puede hacer cualquiera que compra algo por internet y la procedencia de esas cosas puede llegar a ser robadas”, cuando se lo consultó por los elementos que se encontraron en su casa, cuando se realizó el allanamiento.

El médico, que fue acusado por asociación ilícita pero no quedó detenido, dijo en el programa radial que “primero que nada quiero aclararle a la gente que yo nunca hice una llamada, ni ninguna estafa ni sé nada de asuntos de tarjetas y todas esas cosas”.

“Todas esas cosas que encontraron en su casa, ¿usted dice que las compró con factura?”, lo consultaron a lo que Fuente Serrano ofreció una confusa respuesta: “ no, eso provino todo de un mismo lugar… no todo… lo que pasa es que se mezcla todo, es complejo, por eso mucho no puedo hablar, por el tema investigativo”.

Para justificar la gran cantidad de electrodomésticos, electrónicos, bicicletas y otros elementos que se hallaron en su casa de Uspallata al 200 de Neuquén, el cirujano dijo que “yo tengo un spa a tres cuadras, que lo estoy armando, y esta propiedad se la presté a mis vecinos, que eran venezolanos y tenían que desocupar su casa que está al lado de mi casa de Uspallata, y me dijeron si se las prestaba transitoriamente. Para poder prestárselas yo tenía muchas cosas de la construcción y todo eso y yo lleve las cosas del spa, que era una cantidad enorme de cosas, a mi casa. Si, mi casa estaba como un depósito pero un depósito de cosas mías: si bien estaban las cosas que yo había comprado de esa forma (irregular) digamos, después están todas las otras cosas que son mías, declaradas”.

Sobre la versión que trascendió, que indicaba que al momento de ser detenido tenía en su poder bolsos con unos 55 millones de pesos, dijo que el allanamiento lo tomó desprevenido y lo asustó, porque pensó que intentaban entrar para asaltarlo, como ya le había sucedido una vez. “Entonces yo salgo corriendo porque digo acá me vienen a robar, ellos (la policía) ya habían entrado y me agarran. Y si, llevaba un bolso con un dinero de una operación inmobiliaria que es mío, y esto va a salir todo a la luz, pero lo que yo puedo decir es que no tiene que ver con las cosas ilícitas”.

Durante la entrevista deslizó varias veces que en el último tiempo ha sido víctima de amenazas pero no mencionó de parte de quién y manifestó que “yo quiero que quede todo claro, soy conocido, tengo mi asentamiento en Cutral Co y Neuquén, no me voy a andar escapando, no me escapé ni cuando fue el tema de Estados Unidos. Lamentablemente soy un perejil que no tiene nada que ver”.

La semana pasada cuando se concretaron los allanamientos hubo formulación de cargos contra seis personas, una de ellas es el cirujano cutralquense, y ahora la investigación que es declarada compleja tiene un año de tiempo para seguir adelante.