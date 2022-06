En San Martín de los Andes, uno de los destinos cordilleranos más elegidos por los vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul, el acceso a las zonas más visitadas será ostensiblemente más caro, de acuerdo a lo que informó la intendencia del Parque Nacional Lanín (PNL). De esta manera, el pase para los residentes provinciales pasará de costar $ 80, a costar $ 500 en la zona Sur del Lago Lácar, Quila Quina y en la Portada Huechulafquen.

Cada fin de semana largo, en vacaciones, y cada vez que los vecinos de la comarca deciden tomarse un respiro de las actividades cotidianas, sin duda la ciudad lacustre es uno de los sitios más elegidos para visitar por la hermosura de sus paisajes, sumada a la accesibilidad y cercanía.

Sin embargo, ahora se deberá tener en cuenta que a los gastos se deberá sumar el arancel que se cobrará a partir del lunes 27 de junio de 2022 para ingresar a pasear en algunos puntos, según lo anunció la Intendencia del PNL.

En la puertas de la temporada alta invernal, una familia tipo que vive en Cutral Co o Plaza Huincul deberá considerar que para llegar hasta San Martín de los Andes y volver, deberá considerar como mínimo unos $7.500 pesos en combustible; desde 15.000 pesos -como base- de estadía por día, y no menos de $ 3000 o $ 4000 pasos por comida para el grupo en un almuerzo o cena.

Si el plan incluye subir al cerro a esquiar, los pases diarios para mayores saldrán $ 8700 y para menores $6900. A eso se debe sumar el alquiler de equipos para mayores por día desde $4600 y para menores $3700 (esquí) y $ 5500 (snowboard). Hay paquetes con descuentos si se piensa concurrir por varios días.

En el caso del acceso al muelle del lago Lácar, y según se indicó desde Turismo a Cutral Co al instante, no se cobrará por pasear en la costa o en el embarcadero mismo, pero si, si se toma una excursión lacustre. Además de pagar el pasaje, un residente de la provincia de Neuquén deberá pagar $500 de arancel de ingreso al PNL. Lo mismo sucederá si va a pasear a Quila Quina.

Lo llamativo del caso es la extraordinaria suba en el arancel: de $80 pasó a $500 para el residente neuquino; para el residente nacional pasó de $180 a $800; para los niños de 6 a 12 años pasó de $90 a $300 (lo mismo pagarán los estudiantes) y la tarifa general para el extranjero no residente, pasó de $400 a $2700. Los menores de 6 años, jubilados y pensionados, y personas con discapacidad, no pagarán.

Según el PNL el derecho de cobro quedó en manos de las comunidades mapuches Curruhuinca, Lafquenche y Raquitihue.

Por Verónica Morell.-