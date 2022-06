La mamá de Helena, una nena de 6 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA), apela a la solidaridad de la gente para recuperar una bicicleta que le fue robada y que estaba preparada para enganchar un carro especial con fines terapéuticos. Ofrece además una recompensa a quien brinde datos certeros del rodado.

Carina Rodríguez contó que el pasado 12 de junio, mientras se encontraba realizando una capacitación sobre TEA, su vivienda ubicada en el centro de Cutral Co fue violentada y los delincuentes se llevaron numerosos bienes, entre ellos, la bicicleta todoterreno.

Con la bibicleta podían trasldarse para desarrollar actividades recreativas (fotos de gentileza)

“Tengo bronca, impotencia y tristeza, porque desde el lugar que me toca hoy como mamá de una persona con autismo, trabajo muchísimo en cuestiones sociales con el grupo denominado Red de Padres y Madres TEA de Cutral Co y Plaza Huincul. Somos familias con un integrante TEA y venimos trabajando mucho en concientización, visibilización, campañas. Eso estaba haciendo cuando volví y me encontré con esto: mi mayor dolor es mi bicicleta todoterreno, porque además de disfrutarla con Helena, la utilizo para hacer actividad física”, relató Carina.

La bicicleta tiene un enganche, que es parte de una pieza que pertenece a un carro. Una vez enganchado a la bicicleta funciona como un tándem. La persona que va en el carro también puede pedalear porque tiene cadena y pedales y le da impulso también al conjunto. Esto significa que la persona que utiliza el carro puede aprender a pedalear, por eso es tan importante para Helena, porque formaba parte de su proceso de evolución motriz.

“La bicicleta junto con el carro era una estupenda oportunidad para pasear juntas, para disfrutar el momento, para que de a poquito ella fuera tomando fuerza en sus piernas y se anime a pedalear y entender el movimiento circular, y hacer toda esa asociación que -en su caso- procesa todos los estímulos de su entorno y de su propio cuerpo, de otra manera”, especificó la mamá.

La bicicleta es negra, marca Specialized rodado 29, color negro, con freno a disco. “Ofrezco recompensa, cualquier dato que alguien pueda aportar, que por favor me avisen, mi teléfono es 299 5539121, tengo toda la fe puesta en poder recuperarla”, indicó Carina.

Por Verónica Morell