Marcelo Rucci reunió a unos 2500 delegados del Sindicato de Petroleros” para realizar un balance los primeros seis meses de gestión.

Ante la multitud, el dirigente explicó que vienen tiempos complejos en los que la organización sindical trabajará en política, “porque siempre nos dejaron afuera de todo y está demostrado que cuando hacemos política se nos abren las puertas, como cuando Guillermo fue senador o cuando a mí me tocó ser intendente”.

“Tenemos que hacer y continuar nuestro propio camino. Estamos dando los pasos correctos en lo gremial y ahora nos toca estar en otra cancha para abrir nuevas puertas. Estamos preparados, y cuando nos tocó actuar dimos la talla”, enfatizó el Secretario General, quien agregó: “Tenemos algo que nos diferencia de otras fuerzas: tenemos lealtad y capacidad de trabajo. Mucha gente sabe que tenemos códigos y eso nos hace diferentes. Somos muchos y empezamos una nueva etapa en nuestro sindicato, pero nunca debemos olvidarnos que esto tiene nombre y apellido: Guillermo Pereyra”.

Rucci anticipó que el lunes próximo se reunirá la mesa de conducción de la agrupación Azul y Blanca para definir los pasos a seguir y recalcó: “Los hombres y mujeres que van a venir tienen desafíos y luchas que llevar adelante. Pero no tenemos miedo porque de eso sabemos; tenemos cuero duro y la sangre negra. Nosotros trabajamos en equipo y no tenemos miedo al debate. Somos transparentes y tenemos un proyecto que va más allá de las personas. No somos dóciles ni obsecuentes. Somos compañeros de lucha, y levantamos el puño para demostrar que cada petrolero está en alerta. Somos diferentes, leales y unidos”.