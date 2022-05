En el hall de la Legislatura neuquina se realizó una interesante charla sobre el rol de las mujeres y las diversidades sexuales en el ámbito de la industria hidrocarburífera.

La charla se llamó “La agenda de género en el sector Oil & Gas”. Hubo números de una encuesta realizada en la industria sobre la inclusión de la mujer en este ámbito laboral. Se difundieron los trabajos que hacen diferentes empresas sobre este tema, qué se ganó y que no. Y finalmente expuso a abogada Helena Estrada sobre un tema tabú, el manejo del dinero por mujeres.

Antes de repasar los números, vale detallar dos conceptos en los que trabajaron las especialistas invitadas

No es ideología sino economía

Todas las exponentes sostuvieron que los equipos de trabajo diversos, en los que se incluyen mujeres, con un 25% más rentables y si se incorporan diferentes etnias y razas, además de mujeres, se incrementa el porcentaje a un 34%.

No es sólo un tema de recursos humanos

Incorporar mujeres a un equipo no garantiza un mejor trabajo, si el liderazgo no es inclusivo. El liderazgo es de varones (solamente hay dos CEO en toda la Argentina dentro de las miles de empresas petroleras). Y van a seguir con un liderazgo que no genera “inteligencia colectiva”, donde no hay voz para la diversidad, entonces no cambia nada. “El cambio debe salir de Recursos Humanos y analizarse en forma transversal”, dijeron las especialistas.

Para analizar quiénes tienen voz, analizaron las reuniones por zoom y vieron que solo hablan hombres. También que se penaliza más los errores de las mujeres que de los varones.

“Las inteligencias tienen que ser colectivas, no debe existir un gurú que sabe todo y el grupo lo sigue. Por eso la diversidad genera innovación. No es sumar mujeres y tener más retorno. Hace falta cambiar el liderazgo”, se sostuvo.

Los números (el vaso medio lleno o medio vacío)

La ingeniera química y referente de la subcomisión de Diversidad e Inclusión del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Evangelina Cordero, presentó la primera encuesta de género vinculada a la inserción laboral de mujeres en la industria hidrocarburífera.

Los datos afirman que hay muy pocas mujeres en los sectores operativos, solamente un 7% de trabajadoras en Perforación y un 9% en el sector operativo en general mientras que en las áreas contables o de “otros servicios de apoyo” hay un 32% de mujeres.

Hay pocas mujeres en los mandos medios y por ello “las posibilidades de llegar a mandos altos es muy escasa, hay que mejorar la base para que eso cambie”, dice Cordero.

Además se corroboró que las mujeres deben tener mayor calificación para acceder a un puesto y por ello tienen más títulos de grado y maestrías. “Hay mucho talento que no ingresa a la industria porque son mujeres y es una industria masculinizada”, dijo Cordero.

Además se supo que más del 33% de las empresas tiene un comité de género y el 29% tiene un plan de acción documentado. El 53% tiene un acuerdo para que a igual trabajo igual remuneración.

Pero se plantea igualdad ante la maternidad y la paternidad. Se pide que se igualen beneficios por tener un hijo, no solo la extensión de la licencia sino también la flexibilización horaria, la reincorporación paulatina, tanto para mujeres como para hombres.

Además se supo que el 40% de las empresas tiene un protocolo para responder ante una denuncia de violencia laboral. El 90% de las empresas no contempla licencia por violencia de género.

Los números son bajos, pero hace cinco, diez años, eran inexistentes.

El panel estaba conformado por Carla Isnaldi, consultoraespecializada en equidad de género; María Laura García, responsable de la gerencia de Talentos y Comunicación de Tecpetrol; Cintia González Oviedo, fundadora y CEO de la consultora en Diversidad, Igualdad e Innovación Bridge The Gap. Finalizó la conferencia, la abogada Helena Estrada, especialista en autonomía de las mujeres.