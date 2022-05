Esta mañana se hizo la presentación oficial de 16º edición del Rally del Petróleo y los Dinosaurios por los caminos de Cutral Co y Plaza Huincul.

La cuarta fecha del Rally Argentino llega a la comarca el 27,28 y 29 de mayo; y se espera que se vivan apacionates jornadas a puro motor como en los viejos tiempos.

Durante la conferencia de prensa el intendente de Plaza Huicuil, Gustavo Suarez dijo “Quiero con el mayor de los respetos, que sea un homenaje y un reconocimiento a una persona que ha luchado y que hoy nos representa a nivel nacional; que sea un homenaje a Don Letin Cancio”.

Y agregó “Estamos muy contentos porque tendremos al Rally Argentino en nuestra ciudad y ojalá sea un gran fin de semana de competencia”

Por su lado Héctor “Letin” Cancio expresó, muy emocionado, su agradecimiento por este reconocimiento y se mostró muy feliz de volver a sumar a la comarca en el calendario del Rally Nacional; “No es fácil tener una carrera acá.La peleamos mucho. Hay diez carreras en el año y una la tenemos acá” aseguró

En cuanto al intendente de Cutral Co, José Rioseco comentó “Es muy importante recuperar la mística que tiene el mundo tuerca. Esta carrera contará con dos condimentos especiales: reencontrarnos después de la Pandemia y hacer las cosas en conjunto con el municipio de Plaza Huincul. Tenemos al campeón argentino y ahora hay que disfrutarlo. Esto no es sólo una carrera. Están agotados los hoteles, las casas familiares, esto genera un movimiento turístico importante. Así que bienvenidos a todos y estoy seguro que las cosas se harán bien y tendremos un gran evento en ambas ciudades”.

Ale Cancio también se mostró muy contento por volver a correr en Cutral Co,”Me gustan todos los tramos de acá, me gusta correr en Plaza Huincul y Cutral Co”.

“Para mi es un orgullo venir a correr con el 1 en la puerta, fueron muchos años de buscarlo. Mostrarlo ahora a mi gente va a ser muy lindo”, y agregó que

El piloto comentó que no ha obtenido los resultados esperados durante estas primeras etapas pero espera poder dar pelea en casa, “Me tengo muchísima fe, hemos trabajado muchísimo.Estoy casi al cien por cien abocado a esto. Calculo que hoy me tienen que salir a correr a mi y eso me tiene mas motivado que nunca” dijo.

De la conferencia de prensa participaron José Héctor Rioseco, intendente de la ciudad de Cutral Co, Gustavo Suarez, intendente de Plaza Huincul, Héctor “Letin” Cancio, organizador de la prueba, Jorge “Goyo” Martínez, presidente de la Asociación Volantes de General Roca y el piloto local y último campeón de la máxima categoría nacional, Alejandro Cancio.