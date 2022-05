Una persona de 25 años fue víctima de un asalto el martes mientras caminaba por la denominada ciclovía, frente al supermercado de la ruta 22, en Plaza Huincul.

Lo hacía en el sentido oeste este cuando es abordado por dos hombres que con un arma blanca lo amenazaron y le robaron el teléfono celular y los auriculares.

La víctima no se niega, se los entrega sin resistirse. Los ladrones se escaparon hacia Cutral Co. El damnificado no logra identificarlos y afortunadamente no recibió lesiones.