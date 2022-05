Ante la demora en la entrega de la obra de la EPET 10 y cuya nueva fecha de entrega es el próximo 23 de mayo, las clases para un sector del estudiantado dictarán en el CPEM N° 58, según lo acordado entre todas las partes.

Así se adelantó en la última reunión del jueves en el Centro Cultural “Gregorio Álvarez” del barrio Uno de Plaza Huincul. Desde Educación, se informó que “el área Técnica de Mantenimiento Escolar definió con la empresa constructora y Camuzzi que el 19 de mayo se finalizará la obra y el 23 de mayo será el plazo final para la entrega del establecimiento, con las instalaciones e inspecciones finalizadas”. Así lo afirmó Frassone.

En la reunión, la directora y la vicedirectora de la EPET, Susana Gutiérrez y Lorena Almendra transmitieron lo acordado con el equipo docente: no aceptar el uso de los espacios del CPEM Nº58 . Los motivos son los “problemas de convivencia entre el estudiantado de las dos escuelas” y agregaron que el cronograma elaborado para las clases está adecuado a la exescuela 123 (donde están actualmente). El uso de las instalaciones del CPEM N° 58 fue estipulado según la resolución 35/22 solicitada por el equipo directivo con anterioridad, se informó.

En cuanto a este punto, Frassone informó que “según el acta suscripta en la reunión, el ciclo superior deberá comenzar las clases a partir del lunes, en caso contrario se evaluará administrativamente como se resolverá. Están disponibles siete aulas del CPEM Nº58 para el ciclo superior, mientras que el turno vespertino continuará con las actividades en la exescuela 123”.

El ofrecimiento oficial de los espacios del CPEM Nº 58 se realizó a través de la disposición mencionada anteriormente.

“Las y los estudiantes tendrán clases día por medio, no por semana, y los días en los que no haya actividad presencial, tendrán trabajos prácticos, de investigación y tareas para complementar. Este esquema permite un contacto más fluido y constante, en el que las y los estudiantes no deban esperar una semana para volver a estar en contacto con la escuela”, cerró el funcionario a cargo de nivel Técnico.

Ante el planteo de madres y padres de la institución por ausencias sin previo aviso que frenan el dictado de clases la supervisora de nivel se comprometió a solicitar la documentación a la escuela técnica, además de coordinar las acciones de convivencia entre ambas instituciones.

De la reunión participaron representantes de las familias, estudiantes, el Defensor del Niño y el Adolescente, Lautaro Arévalo, más representantes municipales y el Ministerio de Gobierno y Educación. El director de Técnica del CPE, Oscar Frassone, la supervisora Stela Maris Conca, los directores de Municipios y de Técnica del Ministerio de Gobierno y Educación, Karina Costallat y Javier De La Vía, y la directora del Distrito Escolar II, Delia Muñoz.