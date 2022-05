A raíz del conflicto suscitado con los 29 trabajadores despedidos de la empresa prestadora de servicio de cocina en el hospital de Complejidad Media, el legislador Andrés Blanco presentó un proyecto para que el ministerio de Salud garantice la continuidad laboral. Lo hizo en la Legislatura neuquina. Este jueves por la mañana, los empleados iniciaron una protesta con el corte de la ruta 22, en Plaza Huincul.

Blanco asegura que los 29 trabajadores y trabajadoras fueron desvinculados en forma “arbitraria, discriminatoria y antisindical” por la empresa Lettuce S.A. “Fueron despedidos por reclamar mejores condiciones de trabajo y salubridad para la elaboración de la comida para las personas internadas en el hospital”, denunció.

Además, aseguró que “ni las autoridades del hospital ni del Ministerio de Salud escucharon el reclamo del personal tercerizado y avalaron durante meses las condiciones deplorables en las que brindaban el servicio de cocina al hospital”.

En este sentido, el diputado del Frente de Izquierda, insistió en la necesidad de terminar con “la privatización y tercerización de servicios esenciales para brindar una atención de calidad a la población que asiste al hospital público”.

Recalcó que es un fraude laboral. “Los trabajadores y trabajadoras tercerizadas reciben salarios inferiores a los trabajadores de planta permanente del Estado. No gozan de estabilidad laboral, tienen contratos eventuales y la continuidad depende de la continuidad de los contratos de las empresas con el Estado. No cuentan con los mismos derechos laborales ni gremiales que el resto de los trabajadores. Y cuando son despedidos no se les paga indemnizaciones”.

Finalmente, el diputado adelantó que acompañará las medidas que realicen los trabajadores y trabajadoras en defensa de los puestos de trabajo la semana que viene.