Según la información suministrada por el sector de Epidemiología del hospital zonal, la semana pasada hubo dos contagios y personas recuperadas por lo que no hay habitantes de Cutral Co y Plaza Huincul que cursen la enfermedad.

Afortunadamente la denominada “tercera ola” finalizó y oficialmente no hay contagios y tampoco internados. En la jornada de mañana lunes se retomarán los hisopados.

Por la época comenzaron a registrarse casos de gripe común, de gripe A pero no Covid-19. No quiere decir que ya no habrá más porque en otros lugares del mundo (como China) los casos regresan pasado un lapso de tranquilidad.

El barbijo ya no es obligatorio pero se recomienda su uso en lugares donde hay mucha gente y siempre es mejor mantener la distancia social.