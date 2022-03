El accidente se registró el sábado en la empresa petrolera AESA mientras, dos trabajadoras realizaban maniobras en una válvula de gas en el yacimiento Loma Campana de Neuquén.

Una de ellas, Melina Soto, sufrió heridas en sus brazos por lo que debió ser derivada inmediatamente al Policlínico Neuquén. Allí permaneció en terapia intensiva hasta que lograron pasarla a sala común.

Fue la propia Melina quien utilizó su cuenta en la red social Facebook para agradecer el interés y acompañamiento de todas las personas que al enterarse de lo que le había ocurrido, se solidarizaron con ella:

“Quiero aprovechar este medio y momentos donde ya me encuentro en un estado de salud estable. Mi brazo izquierdo se encuentra bastante comprometido a la espera de resultados de resonancias para que los médicos vean cómo se puede seguir. Quiero agradecer a toda la gente que estuvo orando por mi vida, agradecer al Sindicato Petroleros Privados ( Marcelo Rucci, Ernesto Inal y a todo su cuerpo de delegados) que se preocuparon desde el minuto 1 y continúan pendientes a mi recuperación. También agradecerle a Jefes, supervisores y compañeros de AESA que también desde el primer momento no dejaron de preocuparse x mi estado. Y bueno a los que jamás me dejaron sola que son mi familia, mis viejos, mi novio, tíos, etc GRACIAS POR ESTAR Y PREOCUPARSE!”

Ayer, su hermana, Abigail, había asegurado que la joven se encuentra fuera de peligro pero que están aguardando por el diagnóstico médico ya que debido a la gravedad de la lesión en su brazo izquierdo, deberá ser intervenida quirúrgicamente.

Además comentó que Melina se encuentra bien y que ha sido muy fuerte. Acompañada de su familia la trabajadora continuará internada en el Policlínico.

Por otro lado, Carmen Rivas, la otra operaria que estuvo el accidente aún continúa internada asistida por ventilación mecánica, con pronóstico reservado.

Esta mañana se llevó adelante una asamblea en Añelo donde Marcelo Rucci dijo “Vamos a luchar por la vida y derecho de los trabajadores. Quiero hacerle llegar a las compañeras accidentadas la solidaridad de todos ustedes”. Las asambleas continuarán llevandose adelante en todos los yacimientos de la cuenca.