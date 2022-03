Se trata de la arquitecta oriunda de Cutral Co, Pamela Cabezas. La profesional fue la ganadora del concurso que llevó adelante el área de Obras y Planeamiento Urbano en el cual se debía presentar el diseño de un paseo que rememore la fecha patria del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

El día viernes el intendente de Plaza Huincul, Gustavo Suárez entregó un premio en reconocimiento a su logro y comentó “Pamela es una joven profesional de la zona, que presentó un proyecto muy simbólico y a la vez funcional. Debo felicitarla ampliamente por la obra tan significativa que desarrolló, ya que tiene un gran trabajo de investigación detrás”.

Luego de recibir este reconocimiento la arquitecta dijo “Fue muy lindo trabajar en este proyecto, desde un principio la propuesta me pareció muy enriquecedora. La verdad que el hecho de que hayan llevado adelante una convocatoria para colegas de la ciudad me parece muy destacable. Por otro lado, mi experiencia particular a la hora de armar el proyecto fue muy buena, mas que nada por el trabajo de investigación que emprendí para poder desarrollarlo. El principal objetivo siempre fue generar algo en la gente”.