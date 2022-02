Mónica Ocares perdió a su hijo Agustín hace tres años, por una larga enfermedad. Este 20 de febrero Agustín cumpliría 20 años y su madre busca transformar su dolor en amor y regalarle una torta a un joven que haya nacido el 20 de Febrero y cumpla 20 años.

La idea le surgió en diciembre, cuando se imaginaba cómo sería este cumpleaños sin Agustín. “No se que significado tendrá pero Agus nació el 20 del 2 del 2002″, detalla Mónica y por eso cree que este año tiene un significado especial.

“¿Qué hago con todo este amor que me quedó?, se pregunta Mónica. Y cuenta “Agus era un nene muy alegre y muy cariñoso” y por eso buscar transmitir este cariño “a un chico que fuera de Cutral Co y Plaza Huincul. Para que yo le pueda dar una torta y él me de un abrazo. Nada de lágrimas, nada de eso”, promete.

Para conocer más de Agustín y Mónica, mirá el video 👇

Por ahora encontró a un joven que se llama Agustín, que cumple 20 años pero el 21 de Febrero. Ya tiene acordada la entrega de esa torta pero sigue la búsqueda de un joven que cumpla el 20.

Mónica buscó consuelo para su dolor en la religión, en la terapia, en psiquiatría y en los grupos de ayuda para transcurrir el duelo. Pero todavía no encuentra lo que necesita. Por eso comenzó esta campaña.

“Estoy buscando un varón, capaz nació de noche, quizás alguno nació en el hospital o en el sanatorio, quizás es alguien no se animó a escribirme, le pido que lo haga, que tenga plena confianza”.