La bailarina Morena Badilla participó de los tradicionales carnavales de Gualeguaychu, en Entre Ríos, como artista invitada. Y admitió que fue “una experiencia única”.

Su participación fue con una escuadra de artistas invitados. Allí había bailarines y bailarinas de distintos puntos del país. La pandemia no impidió la celebración pero la hizo diferente. “A muchos no los conocía y no tuvimos mucho contacto porque había muchos protocolos”, contó.

El viaje resultó un sueño cumplido ya que muchas veces lo había postergado “porque tengo la comparsa acá, mi trabajo pero bueno, se dio ahora y no dudé”.

Maratón de carnavales

El último fin de semana, Comparsa de Fuego se presentó en el Carnaval de Pehuen, el más antiguo de la Patagonia. “La gente nos recibió bien”, dijo Morena.

En Junín estrenaron los trajes de la temporada y pudieron traerse experiencias sobre lo que se mejoró con respecto al año pasado y lo que puede mejorar en este.

Por delante está el Carnaval de Zapala y una presentación en El Bolsón. “La Municipalidad no organizó carnaval pero nos contrató para que nosotros le pongamos el color y la fiesta”, detalló Morena. Y es posible que se sumen más presentaciones en Bariloche, Caviahue y Fernandez Oro.

Lo que más expectativa genera es el Carnaval de Cutral Co “porque es muy grande, muy lindo, la calle donde se hace está en muy buenas condiciones”, dice Morena y además porque “es cuando mostramos a amigos y familiares todo lo que entrenamos y los trajes que hicimos durante el año, ellos ven el fruto de ese sacrificio”.