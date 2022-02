Mayra es mamá de 4 hijos de 5,7, 11 y 13 años y se encuentra desesperada pidiendo ayuda para poder conseguir un lugar donde vivir, luego de quedarse en la calle.

“Estoy pidiendo ayuda porque estoy dando vueltas con mis hijos y ya no tengo donde ir. No consigo nada para alquilar porque en todos lados piden garantía o recibo de sueldo y yo no cuento con nada de eso” comentó a este medio.

Además contó que se acercó a la Municipalidad de Plaza Huincul en más de una ocasión pero no obtuvo respuestas, “me atendieron así no más en mesa de entrada y así estoy ahora de un lado a otro” expresó y agregó , “yo no estoy pidiendo que me regalen nada solo necesito una solución si mi situación puede llegar a un político o alguien que me ayude, yo puedo trabajar también incluso yo me encontraba trabajando. El problema mío fue que estábamos viviendo de agregados en lo de mi ex suegra y por ciertas cuestiones me tuve que ir, porque así es cuando uno vive de agregado y tiene hijos”

Después del pedido de ayuda por redes sociales, Mayra y sus niños fueron acogidos en una casa paro no pasar días en la calle. Esta mañana recibió un llamado de Desarrollo Social para coordinar una entrevista pero después no volvieron a contactarse con ella, “Me dijeron que me iban a llamar en un rato más para hablar y me tomaron los datos y domicilio del lugar donde estoy parando.Hasta ahora no me volvieron a llamar ni vino nadie de desarrollo” contó.

Hasta el momento no ha recibido asistencia de parte de las autoridades pero espera puedan escuchar su reclamo.