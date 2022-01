Tras el desesperado pedido de ayuda para conseguir una cama, la solidaridad de los vecinos de la comarca dio respuestas y Nataly consiguió ayuda.

“Ya me regalaron una cama. Muchas gracias a toda la gente que me llamó y me preguntó”, contó emocionada.

La joven madre vive junto a sus dos hijos varones; y en el último tiempo los tres debían compartir una cama de una plaza, ya que era lo único que tenían y su sueldo no le permitía conseguir otro colchón.

Desesperada, ofreció su teléfono como parte de pago para quién pudiera venderle una cama más grande; pero no fue necesario el pago ya que hubo quienes se lo ofrecieron sin pedrile nada a cambio.

En diálogo con este medio, Nataly reiteró el agradecimiento a todas las personas que se preocuparon por ella y sus hijos.