Familiares y amigos reiteran el pedido de dadores de sangre para la ciudadana de la comarca que se encuentra atravesando un momento de salud delicado.

Se necesitan con suma urgencia dadores de sangre factor 0 (+) y plaquetas para Veloz Fernanda Malen. Los voluntarios que tengan movilidad pueden acercarse al centro regional de hemoterapia ubicado en calle Dr Teodoro Planas 1915 de la ciudad de Neuquén (turnos al 2995087107).

Para donar plaquetas, de cualquier factor, pueden asistir al hospital Castro Rendon, calle Buenos Aires 450 de Neuquén capital.

En cuanto a las donaciones en el hospital Complejidad Media de Cutral Co y Plaza Huincul, familiares comunicaron que “por el momento no se podrá donar debido a que no cuentan con bolsas para la recolección de sangre y plaquetas. Muchas gracias”.