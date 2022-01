Un niño de 8 años es intensamente buscado desde que la familia que lo tenía a su cuidado radicó la denuncia anoche en la comisaría de Añelo. Se sospecha de su padre, con quien no tenía acercamiento y que desde el sábado rondaba la casa. Se lo busca por tierra, agua y aire.

El padre está identificado como Adrián Zaitsev y el niño es Eric Rusakov, de 8 años.

En principio, el jefe de la dirección Seguridad Añelo, Claudio Vinet explicó que la familia que tiene a su cuidado al niño -porque la madre está en otro país- explicó que el sábado se acercó por las inmediaciones el padre del nene. Sin embargo, como no pueden tener contacto, no se le permitieron mayor acercamiento. Hasta que anoche “radicaron la denuncia porque desde la tarde no encontraban al niño”, explicó.

Por otra parte, estiman que podría movilizarse a caballo porque hay un puestero que también informó la falta de uno de sus animales. “La búsqueda se centra en Fortín Vanguardia, que es río (Neuquén) abajo. Toda la zona se rastrilla”, agregó. Hay vaqueanos que se sumaron pero también la comisaría Nº 49 de Vista Alegre, Seguridad Metropolitana, división Montada y Canes, división aeronáutica con el avión sobrevolando la zona, Defensa Civil de Añelo, bomberos voluntarios de Añelo, Gendarmería Nacional, las comunidades mapuche lof Painemil y Kaxipaiñ, el presidente de la comisión de Sauzal Bonito, entre otros.

Se abrió la causa en la Fiscalía de Homicidios de Neuquén.