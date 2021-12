El Frente y la Participación Neuquina realizó un congreso partidario en Cutral Co. Su referente y líder, Ramón Rioseco, reafirmó lo que sostuvo hace poco, sobre la necesidad de un gran frente partidario para enfrentar al MPN.

En su discurso, Rioseco reafirmó “la doctrina” de su partido el que nació “en la ruta” según su propia descripción. Y fue crítico con la derecha ideológica pero no volvió atrás y repitió que el frente anti MPN debía incluir a muchos partidos.

Sobre su postura de realizar una gran interna que incluya al Frente de Todos, el PRO o más bien la UCR, y el FIT, Rioseco contó que generó “tanto ruido que me llamaron de todos los diarios y no quise salir más, me parecía suficiente con expresar esto, salimos de una campaña, podrían pensar que estamos apurados, que estamos discutiendo candidaturas, les digo que no queremos discutir candidaturas, se que estuvo dura para algunos, pero creo que hay un dato de la nota, que nadie salió a contestarla, de alguna manera todos dijeron que tenía razón, la derecha, la izquierda, los del centro, los cutralquenses, los neuquinos, en general, todos nos hizo reflexionar, este pensamiento de la construcción de una sociedad distinta”.

Y criticó nuevamente la actividad selección de candidatos en el Frente de Todos. “El verdadero opositor no es Cambiemos, es el poder real de este país, que usa a los periodistas para que nos digan que no sabemos hacer las cosas, que somos corruptos, que somos ladrones” y agregó “el presidente (Alberto Fernández) tiene que tomar nota de los errores, también la propia Cristina (Fernández), que subestimó al electorado, a la familia argentina, que con el sello del Frente de Todos iban a ganar, hoy no se gana con ningún sello, hoy se discute el poder real, en cada centímetro cuadrado de la Argentina, de Neuquen”.

El Frente de Todos ganó en Cutral Co pero Rioseco llamó a su militancia a no descuidarse. “Se discute el poder en Cutral Co también, a no descuidarse, a dormir con un ojo cerrado y uno abierto, porque vienen por nosotros, esta es la discusión del poder”, dijo en su discurso.