El caso ocurrido en las últimas semanas, donde los padres de una niña violaron la medida cautelar, la retiraron del jardín de infantes e intentaron sacarla de la ciudad, generó preocupación respecto al tratamiento sobre el caso de menores con derechos vulnerables y la intervención de instituciones intermedias como las escuelas.

Tanto la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente; como en el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Cutral Co; indicaron que uno de los primeros pasos a dar en el caso de constatar la vulneración de derechos de menores de edad es notificar a los grupos y espacios convivientes de su entorno.

“Ya sea porque recibamos en la Defensoría informes del órgano de aplicación de la ley 2302, o luego de haber intervenido de forma directa con los equipos interdisciplinarios de la Defensoría, y de la escucha de los niños, niñas y adolescentes (NNA), se le solicita a a jueza de familia que dicte de forma urgente una medida cautelar”, explicó el Defensor de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de la II circunscripción judicial, Lautaro Arévalo. Esas medidas pueden ser, por ejemplo, la prohibición de contacto con alguno de los familiares que puedan estar vulnerando los derechos de estos NNA.

Una vez emitida la medida cautelar, se ordena la notificación inmediata a los progenitores; a quien tenga la guarda de los NNA; y en caso de estar escolarizados, a las instituciones a las que concurren. “Los directivos de las escuelas solo pueden negar el contacto a un progenitor o tutor si están efectivamente notificados de que se dictó una resolución que prohíba dicho contacto”, remarcó Arévalo.

Respecto al caso reciente de Cutral Co, en primera instancia se supo que tanto el padre como la madre de la niña tenían prohibido el acercamiento, pero hicieron caso omiso, se presentaron en el jardín 5 y retiraron a la niña para luego llevarla a Rincón de los Sauces -aunque fueron detenidos en el camino por ruta 17-.

La versión policial daba cuenta que la abuela, que tenía la tutela, tomó conocimiento poco después cuando se presentó a retirar a la menor. Sin embargo, desde el entorno del jardín señalaron que tenían conocimiento del caso y que la pareja habría amenazado a la docente a cargo; incluso (aseguran) que la tomaron fuerte de un brazo a modo de agresión. Por este motivo se notificó de forma inmediata a Defensoría, policía y a la abuela de la niña.

Al respecto, Arévalo remarcó que “ante alguna duda respecto de si los NNA pueden irse o no con el progenitor, porque les digan que no corresponde, la escuela se contacta con la Defensoría previo al retiro”; y continuó “puede pasar que si desde que los NNA están con algún familiar en guarda y aun no se dictó la cautelar por el juzgado, se coordine que no concurran a clases hasta poder oficiar a la institución escolar”.

Si bien el caso se mantiene bajo hermetismo por tratarse de una menor bajo resguardo, todas las partes coincidieron en que a pesar del momento vivido, la niña se encuentra bien y al cuidado de la persona responsable designada por la Justicia.