Esta mañana, el gobernador Omar Gutiérrez tomó juramento y puso en funciones a las nuevas ministras y ministros que seguirán adelante en esta segunda etapa del mandato. De esta manera también están los nuevos Ministerios.

En virtud de los objetivos de gobierno se crearon nuevos ministerios, pero no se modificó la cantidad total, debido a que se realizaron fusiones. Los nuevos ministros son los siguientes: Osvaldo Llancafilo (Gobierno y Educación), Sandro Badilla (Turismo), Abel Di Luca (Desarrollo Social y Trabajo), María Eugenia Ferraresso (De las Mujeres y de la Diversidad) y Alejandra Piedecasas (de Deporte).

Sandro Badilla

Tienen nuevo organigrama los ministerios de Seguridad, que quedó a cargo de la ministra Vanina Merlo y De Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía, que continúa bajo la conducción de la ministra Sofía Sanucci Giménez.

Durante el acto, el gobernador les agradeció a los exministros y ministras y definió a Cristina Storioni (ex ministra de Educación) y a Marisa Focarazzo (ex ministra de Turismo) como “dos leonas, dos mujeres que con la misma actitud que gobernaron y construyeron políticas públicas, van a salir adelante”. Ambas renunciaron por estrictas razones de Salud y Storioni envió una sentida carta que fue leída -en la apertura del acto- por la diputada provincial (mandato cumplido) Gloria Sifuentes.

Sofía Sanucci Giménez

Focarazzo continuará en la conducción del ente oficial de promoción turística, NeuquénTur. “No hubo ni un lapsus de egoísmo” en ellas, señaló el gobernador y agregó: “Pensaron en la gente, las dos me vinieron a ver y me dijeron ´hasta acá Omar´; han hecho una tarea muy importante y nosotros asumimos la responsabilidad de que esa siembra no caiga en saco roto”.

También seguirá ligado a la gestión de Gutiérrez el exministro de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez, quien “ahora pasará a desempeñarse en la visibilización de cuestiones vinculadas al quehacer político”. Corradi trabajará muy cerca del gobernador, quien también tuvo palabras de reconocimiento hacia la ex ministra Adriana Figueroa (Desarrollo Social) y el ex ministro Luis Sánchez (Deportes). “Han cumplido con el objetivo que hemos planteado”, señaló entre otras cosas el gobernador.

“Hoy damos vuelta la página, encaramos una nueva etapa en la cual el brazo político del gobierno tiene la responsabilidad de demostrar, con coherencia en los hechos, el compromiso para construir, administrar, fortalecer y defender al pueblo” de la provincia, dijo Gutiérrez y apuntó que parte de los esfuerzos estarán destinados a profundizar la recuperación tras la pandemia. “Sobre la base de la confianza de levantar la bandera de la esperanza” se extremarán acciones en para recuperar “hasta el último puesto de trabajo y levantar hasta la última persiana de cada comercio, industria y actividad económica”, sostuvo.

También este viernes asumieron Adrián Urrutia como subsecretario de Diversidad y Tomás Martínez como subsecretario de Articulación Social.

Alejandra Piedecasas

Además, se publicó hoy en el Boletín Oficial de la Provincia el decreto por el que Ruth Alejandra Flutsch fue designada presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE). Flutsch era la vicepresidenta del CPE; mientras que los nuevos ministros desempeñaban los siguientes cargos: Llancafilo era secretario del Interior y Gobiernos Locales de la Provincia, Ferraresso era secretaria de Cámara de la Legislatura neuquina, Badilla era intendente de Villa Pehuenia Moquehue, Di Luca era subsecretario de Desarrollo Social y Piedecasas había sido subsecretaria de Salud.

El gobernador también destacó el protagonismo de las mujeres (a cuya área de gobierno le asignó mayor jerarquía); se refirió al esfuerzo en la lucha contra el Covid-19 (el programa de vacunación neuquino se ubica entre los más eficientes y eficaces del país); y, por otro lado, anunció que este 10 de diciembre estará en Rincón de los Sauces, para participar del acto de asunción del nuevo secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, en cuya conducción asumirá Marcelo Rucci. El gobernador señaló que desde la demagogia y la especulación “algún actor político que perdió las elecciones” (gremiales) ha intentado empañar el resultado; es por eso que llamó a respetar el veredicto de las urnas.

Al acto, realizado en el patio de acceso al auditorio de Casa de Gobierno, asistieron el vicegobernador Marcos Koopmann, el intendente de la ciudad de Neuquén Mariano Gaido, jefes comunales de toda la provincia, legisladores, ediles, autoridades del Poder Judicial, el rector de la Universidad Nacional del Comahue Gustavo Crisafulli y el secretario general Guillermo Pereyra, entre otras autoridades.