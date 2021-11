En la sesión ordinaria se aprobó la ordenanza en primera lectura, con oposición del MPN. El oficialismo sostuvo que es la única manera de mantener los servicios que se prestan desde la Municipalidad.

El proyecto aprobado aplicará el IPC (Índice de Precios al Consumidor) a las tasas municipales que se calculan por la UT (Unidad Tributaria). Continuarán los beneficios para personas jubiladas, para combatientes de Malvinas y personas con discapacidad.

El presidente del Concejo, Jesús San Martín, explicó que el incremento “está todavía por debajo de la inflación y no son incrementos desmesurados”. Los vecinos podrán opinar en la audiencia pública que se convoque.

Anteriormente se fijaba un aumento anual fijo, lo que dejó el incremento por debajo de la inflación en Argentina. “Los servicios son necesarios y se debe tener el poder adquisitivo necesario para comprar insumos, afrontar la mano de obra y comprar vehículos”, sostuvo el concejal Omar Marifil del Frente Social Comunitario.

Marifil además explicó que los fondos que llegan por el yacimiento El Mangrullo no se pueden usar para gastos corrientes. “Son servicios necesarios, no es simpático, también uno se pone en la piel del contribuyente, sabemos que cuesta, pero así podemos mantener la calidad de vida en Cutral Co, os servicios que se prestan, un parque automotor actualizado.”, detalló Marifil.