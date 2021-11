Afortunadamente no había niños ni niñas, ni docentes en el aula, por lo que no se registraron personas lesionadas.

La vice directora Silvia Kieller explicó que se escuchó un fuerte ruido en el aula 10, mientras el alumnado estaba en el patio porque tomaban el primer recreo, aproximadamente a las 15.10. También se escuchó el estruendo en la dirección pero tampoco había personas en ese momento.

Al concurrir al aula, vieron que el cielorraso suspendido se había caído. Concurrió Defensa Civil y Bomberos Voluntarios además de la policía provincial, que frenó el tránsito en la calle General Paz, frente a la escuela.

La primera hipótesis es que un remolino de viento generó un golpe de aire que levantó el cielorraso. El viento no corría a más de 35 kilómetros por hora No se especificó si el aula tenía problemas en las instalaciones con anterioridad.

Debido a esta situación se suspendieron las clases por el día de hoy, hasta que se realicen todas las tareas de reparación y se constate que no hay peligro.

En el aula 10 funcionan los grados sexto C en turno tarde y séptimo A en el turno mañana. En el mismo edificio funciona la escuela para adultos 5, que también suspendió las actividades