El grupo de la academia de danzas urbanas de Cutral Co obtuvo el segundo puesto del All Dance World en la modalidad Urban Show.

“Hace 4 meses fuimos parte de una competencia Nacional, All Dance Argentina, en la cual fuimos merecedores del segundo premio. Junto a ese premio, ganamos una clasificación a All Dance America y All Dance World” comentó la directora de Infinite Dance Studio.

Y agregó “Por desgracia no pudimos participar de ambas, así que decidimos participar en el mundial que se realizo el día de ayer, vía online”.

La sorpresa llegó cuando el grupo integrado por Valentina Batalla, Delfina Angulo, Valentina Paredes, Braian Chandia, Camila Viñuela, Valentina Martín, Malen Beroisa y con la conducción de la profesora Nicole Aillapan, fue anunciado como el ganador del segundo puesto del certamen que se desarrolló a nivel mundial en Estados Unidos.

“Nuestra presentación la transmitimos el día de ayer, 24 de noviembre de 2021, desde el Centro Cultural de Cutral Co, ubicado en el Parque de la Ciudad. Gracias al intendente, José Rioseco y a la Sub secretaria de cultura, Cyntia Ferreyra Mesa porque nos cedieron el lugar únicamente para presentarnos” expresó la directora.