En las dos localidades se desarrollaron las elecciones con total normalidad, sin acumulación de personas en las escuelas y con un nivel de participación mayor a las PASO, al llegar al 77% en promedio en Cutral Co el 78% en Plaza Huincul

Así fueron los porcentajes según las escuelas

CPEM 20: 85%,

ESC 152: 73%,

ESC 292: 76%,

EPET 1: 78,3;

ESC 102: 73%,

ESC 137: 71%,

ESC 138: 99%,

ESC 45: 74%,

CPEM6: 73%,

ESC 272: 72,6%,

ESC 119: 77%,

CPEM, 51: 71%,

ESC 172: 79%,

ESC 269 FILLI DEI: 75%

Así fueron los porcentajes en Plaza Huincul

Escuela 133 85%

Escuela 123 85%

Escuela 49 75%

Escuela 334 75%

Escuela 159 80%

Epet 10 78%

CPEM 58 76%

CHALLACO 69%

SAUZAL BONITO 81%

Desde el gobierno nacional se informó que a las 21 se darán los primeros resultados oficiales. En Cutral Co y Plaza Huincul no hubo quejas por filas o demoras y no hubo denuncias relevantes, más allá de algunas rencillas en las esquinas de las escuelas donde se votaba.

En Neuquen se definirá quién ocupa la tercera banca de diputados, que se disputaba entre Tanya Bertoldi y Carlos Eguía del ARI.

Tendrían asegurada su banca Rolando Figueroa y Pablo Cervi, según los resultados de las elecciones PASO.