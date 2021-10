La escuela de nivel medio dependerá de la Facultad Neuquen de la UTN y tendrá una integración directa con las carreras que dicta la universidad, tanto en explotación petrolera y de gas como en la programación de software.

Todavía no está abierta la inscripción, que será únicamente para el primer año ya que el presupuesto de Nación se otorga año a año. Los alumnos y alumnas que cursen en otras escuelas técnicas no podrán pedir el pase en esta instancia.

Esta escuela no se rige por la reglamentación del Consejo Provincial de Educación de Neuquen sino que tiene un título nacional que se gestiona directamente por la universidad ante el Ministerio de Educación de Nación.

Como características educativas, será doble jornada porque tendrá una parte teórica y una práctica. Si bien tendrá las materias tradicionales como literatura o historia, toda la formación tendrá como eje central la matemática, física y química. “Esperamos que el paso a la universidad no sea un salto sino una continuidad”, dijo el decano Pablo Liscovsky.

La gestión política la realizó el intendente José Rioseco y el parlamentario Ramón Rioseco. Desde la universidad se trabajó en el diseño curricular, el diseño del edificio y la convocatoria preliminar de docentes.

El ciclo lectivo podría comenzar en 2022 pero todavía no se aprobó la partida presupuestaria para los sueldos por lo que es una incógnita si comenzará el año próximo o el siguiente. De ese proceso dependerá qué alumnos podrán asistir, si los que egresan en este año 2021 o en 2022.

Podrán ingresar 75 alumnos y alumnas y se tomará examen de ingreso. Los que tendrán una plaza asegurada serán los 37 primeros mientras que los restantes irán a sorteo.

“Estamos haciendo historia en Neuquen”, dijo Liscovsky. En 2014 desde el gobierno nacional se impulsó la creación de escuelas secundarias que dependen de la universidad y se gestionaron siete pero el proceso de detuvo allí. “Se comunicaron decanos de otras facultades de la UTN que también están interesados en gestionar una escuela secundaria”, detalló.

El gobierno nacional debería invertir entre 850 y 1000 millones de pesos para desarrollar un campus en el que haya un polideportivo, un comedor para estudiantes, entre otras comodidades. Pero por ahora la escuela funcionará en el edificio del ex hospital Aldo V. Maulú.

La obra de adaptación de los espacios no es sencilla porque es un lugar que ahora ocupan oficinas municipales como Catastro. Se agregará todo ese espacio al CETU (Centro de Estudios Universitarios) para que los tres cursos de primer año puedan funcionar.

En cuanto a las especialidades, Liscovsky explicó que una especialidad es en Hidrocarburos y se diferencia de la EPET 10 porque no solo se estudia petróleo sino también gas. “También se incorporan el uso de tecnologías para explotación no convencional, de perforaciones horizontales, tenemos una tecnicatura sobre eso, queremos que el egresado salga con las capacidades para trabajar y hoy no está pasando eso”, detalló el decano.

Y en cuanto al desarrollo de software, empresas como Mercado libre sostienen que pueden formar a un profesional en un año y medio “y nosotros creemos que es posible realizarlo entre los 16 y los 18 años, en una especialidad como esta”, sostuvo.