La reconversión económica no es sencilla. El municipio de Cutral Co intentó abrirse camino en la energía eólica y no tuvo buenos resultados. Y ahora intentará incursionar en el mundo de la energía solar.

Walter Mardones es la cara visible del proyecto del parque solar dentro del municipio y admitió que “nos estamos metiendo en este mundo, estamos aprendiendo porque es lo que se viene en el mundo de la energía”.

Desde el municipio hace dos años que se estudia esta posibilidad. El primer contacto con San Juan fue a través del parlamentario del Mercosur, Ramón Rioseco, que forma parte de la comisión de Energía y tuvo contacto con el parlamentario de San Juan.

Luego fue tiempo de realizar estudios y ver la factibilidad de instalar el parque. El municipio anunció que en noviembre hará el llamado a licitación, en principio con fondos propios pero que en esta semana hubo inversores privados interesados. “Veremos si son convincentes, sino el intendente (José Rioseco), la gestión, tiene fondos propios para llevar a cabo el proyecto”, dijo Mardones.

La ambición del municipio es mayor. Se comenzará con modestos 3.2 megas pero si funciona “y podemos mostrar que da resultado” (dice Mardones) entonces intentarán llegar a los 20 megas.

¿A quién venderle?

El secretario municipal explicó que hay un marco regulatorio vigente. “Hay que “sacar el DNI” del parque, pedir autorización para despacho y una vez que eso se cumple hay varias formas”, detalló.

Una de las opciones es venderle a Camessa, la empresa que distribuye la energía en todo el país. Pero desde Cutral Co intentarán ir por una segunda opción, que es la venta por el mercado a término. “La energía se inyecta en el sistema y llega al cliente, no importa en qué parte del país esté”, menciona Mardones.

Según los cálculos del proyecto, con una tarifa de mercado promedio, se podría recuperar la inversión en 5 años, lo que sería muy poco tiempo.

Pero los contratos son complejos. Hay múltiples variantes en cuanto a la cantidad de energía, tiempo de entrega, plazo del contrato, y allí toma relevancia la alianza con EPSE, la empresa estatal sanjuanina que está hace mucho tiempo en el mundo de la energía solar. “Es bueno estar con los mejores, para hacer las cosas bien”, sostiene Mardones.

¿Generará trabajo?

El secretario Mardones fue honesto: “no tiene impacto en cuanto a generación de mano de obra directa“. La instalación es muy especializada y casi sin obra civil.

“Después de que funcione, habrá operadores en forma rotativa, pero es mano de obra calificada, no genera mucho empleo”, detalló.

Pero si genera diversificación económica y disponibilidad de energía a la mano, en el caso de que una empresa quiera producir en el parque tecnológico. Energía es trabajo, de eso no hay dudas.

¿Y la energía eólica?

El proyecto del municipio de Cutral Co e INVAP no funcionó como se esperaba. “Es nuestro sueño, pero la energía solar tiene menos inversión y menos tiempo de instalación”, describió Mardones.

Igual, la esperanza es lo último que se pierde, así que el municipio de Cutral Co sigue el monitoreo del viento en Cerro Bandera con torres homologadas. “Pero hay problemas con la titularidad de la tierra, eso nos complicó”, dijo.

Si todo marcha bien, el parque solar estará montado y en producción en 2022.