Es una carrera que tendrá el aporte de dinero del municipio de Cutral Co y que dictará la Universidad Tecnológica Nacional de Plaza Huincul.

Según el acuerdo celebrado entre las instituciones, será un ciclo a término es decir que se hará una sola vez y cuando egresen los estudiantes, ya no se dictará más.

Será presencial y tendrá sede en el Anexo Áulico de Cutral Co de la Facultad Regional del Neuquén, denominado C.E.T.U. (Centro de Estudios Terciarios y Universitarios) que funciona en el ex hospital de Cutral Co, Alberdi y Saenz Peña. El cursado es gratuito.

Con la firma de este acuerdo, la Municipalidad de Cutral Co se compromete a financiar la carrera, mientras que, la Facultad Regional del Neuquén será la responsable de la implementación académica del seminario de ingreso, de la difusión, inscripción, selección cuerpo docente, infraestructura, equipamiento, seguros y todos los aspectos inherentes al óptimo desarrollo de las clases.

Este convenio es el resultado de un trabajo en conjunto entre las instituciones con el claro objetivo de satisfacer la demanda del mercado laboral, como así también, de generar carreras cortas, las cuales ofrecen una alternativa para una rápida inserción laboral.

El decano, Liscovsky señaló “tratamos de apuntalar la inserción laboral y social y junto a la Municipalidad de Cutral Co, de esta manera, se le da la oportunidad a la comunidad de tener acceso a ámbito laborales” y agregó “esta tecnicatura es muy interesante porque también refleja lo que ha crecido la facultad que, teniendo sede en Plaza Huincul – Cutral Co y se ha expandido a lo largo y ancho de la provincia”.

Esta carrera fue elaborada por profesionales en ciencias económicas que trabajan en la Extensión Áulica de San Martín de los Andes de la UTN. Se la eligió porque hay necesidad de profesionales que tengan este tipo de formación profesional en la zona.