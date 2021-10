Fue el domingo por la tarde y solo dejó daños materiales, pero hay preocupación por la sequía que atraviesa la provincia. Sospechan que el foco fue un basural.

La superficie afectada por las llamas fue de más 25 hectáreas y, afortunadamente solo hubo daños materiales y pastizales calcinados. Tres dotaciones de bomberos voluntarios de Picún Leufú trabajaron en el lugar por más de cuatro horas para sofocar todos los focos.

Según se informó, la central recibió el alerta por el incendio alrededor de las 16.30 de ayer. El origen fue en una zona que los vecinos usan como basural y el viento fue un factor que favoreció a la extensión de las llamas.

Desde el cuartel indicaron que la primera tarea fue de cercar la zona para que el fuego no llegue a las viviendas cercanas. Luego continuó el trabajo de extinción que duró hasta las 21. Ante una eventual complicación, se pidió colaboración al cuartel de Cutral Co, aunque no fue necesaria la intervención.