Desde el hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul se informó que las mujeres del barrio Brentana podrán acceder al PAP, que es el examen que previene el cáncer del cuello del útero. No es necesario tener un turno para poder realizar el examen.

Además se harán pruebas de VPH, que es el papiloma humano. No se trata de dos procedimientos sino que en el mismo se toman muestras para los dos resultados.

La campaña continuará este miércoles 22, también en el barrio Brentana y el 29 de septiembre se hará en el barrio Monte Hermoso.

Pueden asistir mujeres entre los 25 y los 64 años. Es necesario no estar menstruando, no tener relaciones hasta 72 horas antes del examen y no usar óvulos en este momento. Se atenderá de 9 a 14 por orden de llegada.