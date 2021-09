Roma estuvo perdida por 13 días en la comarca, pero anoche lograron encontrarla en cercanías a la empresa TGS y hoy se reencontró con su adiestrador.

La perra de raza Pastor Alemán entrenada para la búsqueda de personas se escapó el mediodía del 26 de agosto en cercanías a la escuela de policías de Huincul, mientras seguía el rastro de Rubén Arabales Tronocoso, el hombre fugado del hogar Renacer el 14 de agosto y del que todavía se desconoce su paradero.

Las personas a cargo de Roma la perdieron de vista y desde entonces no pudieron recuperarla. Desde entonces era buscada por las dos ciudades y fue vista en distintos puntos de la comarca; pero la can no permitía que se acercaran a ella y escapaba ante cualquier intento por retenerla.

Finalmente, los operarios de la empresa TGS notaron que merodeaba el predio y comenzaron a dejarle comida para atraparla. Tras varios intentos, anoche lo consiguieron con la ayuda de los bomberos Fabian Bustos y Bruno Bustamante de Plaza Huincul.

Anoche fue revisada por una médica veterinaria y quedó en el cuartel de bomberos de Huincul a la espera de su cuidador, que llegó esta mañana para emprender el regreso a Cipolletti.