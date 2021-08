La vecina Romy Peralta inició una campaña de difusión para recuperar su bicicleta. El rodado estaba en el patio de su casa, desde donde se la robaron.

Romy escribió “no es de marca pero para mi vale mucho, es con la que trabajo” y contó que se la pudo comprar gracias a las ventas que realiza a diario.

Asegura que la podría reconocer donde a viera y pidió que le avisen si la ven o si saben que la están vendiendo. “Avisen por favor al número 2994552909″ o en su perfil de Facebook donde aparece como Romy Peralta.

Se la robaron hace dos días y todavía no pierde las esperanzas. “Me hace re falta, viene un rata miserable que no se para qué la quiere, no la va a poder utilizar en la calle”, escribió.