Con un gran despliegue policial, notificaron a la familia que habitaba un dúplex de las ex 176 Viviendas del barrio Progreso. La titular afirmó que el desalojo se dio luego de 6 años de ocupación del hogar.

Según contó Patricia Quiroga, titular de la vivienda de la calle Quintín Cabrera y denunciante, “hace 6 años que la casa fue usurpada. Yo se la presté a la chica porque me tuve que ir a cuidar a mi mamá. En ese tiempo cambiaron los medidores a su nombre e hicieron la maniobra en el Instituto de la Vivienda (IPVU)”. “A mi no me dieron nada por la casa”, remarcó.

Por su parte, del entorno de la familia que residía en el hogar, indicaron “mi hija entregó dinero y un auto, está todo pagado y hay documentación porque todos los papeles de la casa están a nombre suyo ahora”.

Cuando policía se presentó en el hogar a notificar sobre el desalojo, encontraron a una mujer y sus hijos dentro de la vivienda. Tras una negociación con los uniformados, representantes legales y funcionarios municipales, acordaron brindar un plazo de 10 días para concretar el desalojo del dúplex y el regreso de la titular.