La inscripción se realizará el 1º y 2 de julio del corriente año. Los Curriculums serán recepcionados hasta las 15 horas del día 2 de julio, sin excepción.

El objetivo del puesto de trabajo es realizar la gestión de insumos, recepción y control de los mismos al depósito de Zona Sanitaria V. Además de tareas de provisión de medicamentos, reposición, orden y control de stock de la farmacia según normativas vigentes.

Los requisitos para postularse son: título nivel medio/secundario completo, Egresado de Organizaciones Educativos Nacionales, Provinciales o privados con habilitaciones y reconocimiento por el Ministerios de Educación y justicia de la Nación (Excluyente). Título Curso Auxiliar de Farmacia de Organizaciones Educativos Nacionales, Provinciales o privados con habilitaciones y reconocimiento por el Ministerios de Educación y justicia de la Nación (Excluyente). Edad hasta 35 años inclusive, no haber cumplido 36 el día de cierre de inscripción. (Excluyente). Domicilio en ciudad de Cutral Co o Plaza Huincul (Excluyente). Cumplir con los requisitos en el Titulo II, Capítulo I Art. 17 del CCT. No estar comprendidos en ninguno de los incisos del Art. 8, correspondiente a la Resolución N° 052/20 (excluyente)

La documentación a presentar es: solicitud con los datos de identificación del postulante, con descripción de los motivos que lo impulsan a inscribirse (ficha de Anexo I; para DESCARGAR al final de la presente Nota).

Declaración jurada que deje constancia que el postulante no está comprendido en ningún de los impedimentos señalados en el ART17 del CCT Anexo II. (para DESCARGAR al final de la presente Nota). Copia título nivel medio/ secundario. (Excluyente)

Copia título curso Auxiliar de Farmacia. (Excluyente). Copia DNI (Anverso y Reverso). Curriculum vitae con certificación de antecedentes educativos y laborales. Certificado de Curso de auxiliar en Farmacia realizado; Copia de frente y dorso. (Excluyente)

El puesto a cubrir será de manera eventual cumpliendo 40 horas semanales. Para inscribirse deberá completar los datos del siguiente link https://forms.gle/oRohkMmWKfMto4DW9