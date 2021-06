El reciente pedido de fondos no reintegrables para el equipamiento del hospital y sus posteriores revisiones abrieron una grieta entre las dos ciudades con respecto a la capacidad de los créditos.

A fines de mayo, el Deliberante de Huincul elaboró un proyecto para solicitar 16 millones de pesos en calidad de aporte no reintegrable al ente, pero tras una revisión de las autoridades junto a los legisladores de Cutral Co -y varias discusiones de por medio- resolvieron que el ENIM desembolsara 5 millones a cada ciudad, para ser girados posteriormente al hospital y dar paso a la compra de contenedores de oxígeno.

La maniobra fue parte de las reglas del juego. En julio del 2018 Cutral Co elaboró una ordenanza que prohíbe al ente otorgar más de 5 millones de pesos en concepto de crédito, sin una previa revisión y aprobación de su Consejo Deliberante. Esto surgió luego del aporte de 10 millones a la empresa World Petrol.

Ahora, Huincul busca igualar las condiciones y ayer presentó una suerte de ordenanza espejo, que reza “Prohíbase al Ente Autárquico Intermunicipal Cutral Co Plaza Huincul ENIM a otorgar asistencia financiera por montos superiores a Pesos Cinco Millones ($ 5.000.000,00) sin previa autorización del Concejo Deliberante de Plaza Huincul“; junto a la medida, “se prohíbe en cualquier caso refinanciar los créditos vigentes y otorgar nuevos créditos a quienes tengan deudas con el Ente Autárquico Intermunicipal Cutral Co – Plaza Huincul ENIM”.

El escrito -que cuenta con la firma de todos los ediles, excepto Ramón Lecaro de Unidad Ciudadana-Frente Neuquino- ingresó a la Comisión I del Deliberante y será debatido en las próximas semanas antes de evaluar su aprobación. Al respecto, la presidenta Marga Yunes adelantó que “hay otro proyecto similar del Ejecutivo que va a entrar en estos días y se van a tratar en conjunto”,

Según Yunes, esta medida es “una forma de igualar las ordenanzas de Plaza Huincul y Cutral Co“, ya que en las condiciones actuales “toda empresa que quiera invertir en la localidad y sea de Huincul tiene que tener autorización de Cutral Co, nos parece injusto que del otro lado no pase“.

Si bien los legisladores sostienen que las ordenanzas responden a un formalismo, hay un debate político que asoma y que claramente tiene que ver con el uso y destino de los fondos del ENIM.

En medio, se cumplieron ya 25 de los 100 años de concesión de regalías de El Mangrullo que la comarca recibió tras la pueblada de 1996 y que dieron vida al ente. Parece lejano todavía, pero quedan 75 años del contrato mientras otros municipios se relamen por ser acreedores de esos fondos.