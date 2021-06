Sr. Director de tránsito de Plaza Huincul:

Antes que nada, le comunico que soy un residente de la ciudad de plaza Huincul, que pago todos los impuestos, como me corresponde, y no tengo ninguna deuda con ese municipio, por lo cual a usted se le paga sus sueldos con mi aporte, y se da que se encuentra en ese cargo porque yo no supe votar bien, (espero que en la proxima no equivocarme de nuevo), por lo cual merezco su atención y respeto hacia mi persona, aclarado esto.

Me dirijo a usted para hacerle notar su inoperancia y falta interés hacia todas las personas que acudimos a hacer la renovación del carnet haciéndonos esperar a que se nos atienda. Yo estuve comunicándoselo personalmente y usted aparte de tenerme 45 minutos

esperando para atenderme me dio por terminada la conversación. Le comunique como en el sector de Tribunal de Faltas, sector que felicito, ya que se renovaron y solucionaron él envió de documentación y turnos vía email, cosa que usted hace ir personalmente a sacar un turno, en cual no nos respetan y lo tienen a uno parado en la puerta más de dos horas.

Usted quiso escudarse en que si voy al banco con un turno también debo esperar y no puede justificar su inoperancia con la inoperancia de otras personas, Debemos ir a sacar un día a pedir UN turno para ser atendido, llegado ese día es a esperar que lo atiendan casi hora y pico le informan que debe traer un papel de libre deuda, luego otro día UN turno para ver al médico, luego UN turno otro día para rendir un examen que es el mismo todos los años (cree que soy tan inútil de no recordar las mismas señales de tránsito todos los años). luego otro día UN turno para entregar el libre de deuda y una espera de dos horas para la entrega del carnet, cree que mi dinero lo imprimo, yo trabajo mi tiempo y los de todos los que renovamos el carnet, así como el suyo es muy importante.

Es un trámite en el que estoy obligado todos los años a renovar y si usted no está capacitada para solucionar y agilizar el trámite deje el lugar a quien sepa manejar internet y deje de complicarnos la vida. A la espera que cuando tenga que renovar mi carnet se digne a saber hacer bien su trabajo la saluda muy atte.



Eduardo M. Cerutti

DNI 4559730